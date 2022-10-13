Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, antik dönem yerleşim alanında define arayan S.B. (44) isimli erkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Mahmutlar köyü yakınında, 3'üncü derece sit alanı olarak tescil edilen antik dönem yerleşim alanında meydana geldi. Devriye görevindeki jandarma ekibi, şüpheli bir aracın yakınında yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu, jeneratör, kazma ve kürek buldu. Çevrede araştırma yapan ekip, ağaçların arasında saklanan S.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.B.'nin define aradığı öğrenildi. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-10-13 14:56:05



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