Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Şaban A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzeni H.A. tarafından tüfekle öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beşler köyünde meydana geldi. H.A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Şaban A. ile tartıştı. H.A., tartışmanın büyümesi üzerine kuzeni Şaban A.'ya tüfekle ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Şaban A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-10-14 18:51:22



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