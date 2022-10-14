Dinamit yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangın korkuttu

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de dinamit yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'dan Giresun'a gitmekte olan E.S. yönetimindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyonun, seyir halindeyken KırıkkaleSamsun karayolu 15'inci kilometresi, Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarına arka lastiğinde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, kamyonu sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürüldü. Hasar oluşan dinamit yüklü kamyon güvenli bölgeye çekildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-10-14 22:05:56



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