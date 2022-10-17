Yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık bebek hayatını kaybetti



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir evde meydana geldi. G.K., misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bebeğini yatağa yatırıp uyuttuktan sonra, kendisi de yanında uykuya daldı. İddiaya göre bir süre sonra uyanan G.K., bebeğinin yatakla duvar arasındaki boşluğa düştüğünü ve üzerine örtülerin geldiğini fark etti. G.K., bebeğinin hareket etmediğini görünce arkadaşıyla birlikte sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilirken, G.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-10-17 17:12:25



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