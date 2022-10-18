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Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı

DHA

Kırıkkale'de FETÖ'ye operasyon: 3 gözaltı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak, gönderici ile alıcı TC kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına yardımda bulundukları belirlenen T.Ç., M.A.P. ve A.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk Lirası, dolar ve euro ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-10-18 20:59:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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