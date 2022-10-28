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CUMHURİYETİN 99'UNCU YILINDA 1000 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜLER

DHA

CUMHURİYETİN 99'UNCU YILINDA 1000 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜLER


KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümüne 1000 metre uzunluğundaki Türk bayrağı; caddelerde gençlerin, polislerin ve vatandaşların omuzlarında sloganlar eşliğinde taşındı.Yahşihan İlçe Kaymakamlığı ve Yahşihan Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte toplanan binlerce kişi atılan sloganlarla birlikte açılan 1000 metrelik Türk Bayrağı'nı omuzlarda taşıdı. Etkinlikte ayrıca, lazer ve havai fişek gösterileri yapıldı.'CUMHURİYET, SİZLERLE DAHA GÜZEL'Kurtuluş savaşında Yahşihan'ın önemli bir yeri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Türkyılmaz, İç Anadolu'da toplanan mühimmatların ve levazımların ilk tren istasyonu olan Yahşihan'a geldiğini belirtti. Kaymakam Uzunoğlu ise, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, siz katılınca daha güzel oluyor. Cumhuriyet, sizlerle daha güzel. Atatürk'ün dediği gibi, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, ilerletecek sizlersiniz' diyor. Onun için de inşallah daha da ileriye gideceğiz" dedi.Kutlamalar, belediyenin çorba ikramı ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi. Görüntü Dökümü:
Kaymakam Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın yürüyüş görüntüleri
1000 metrelik Türk Bayrağı'nın görüntüleri
Kaymakam Uzunoğlu'nun konuşması
Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın konuşması
Genel ve DetayHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale
2022-10-28 23:52:47

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