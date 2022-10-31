Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleÇorum kara yolu Evliyalı köyü kavşağında meydana geldi. Esen Murat Demir yönetimindeki 71 ACM 655 plakalı otomobil ile Mehmet Dikicier'in kullandığı 71 AV 647 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün eşi İtibar Dikicier'in (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Dikicier ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-10-31 16:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de taksiyle çarpışan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de taksiyle çarpışan traktördeki 1 kişi ...
Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek ...
(Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ KAZAYA NEDEN OLDU: 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ ...
Kazayı görüp yardıma koştu, ikinci kazaya neden oldu: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kazayı görüp yardıma koştu, ikinci kazaya neden oldu: ...
Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Bilim insanları meme kanserinin tiroit hastalarında daha hafif seyrettiğini belirledi
YEREL HABERLER Bilim insanları meme kanserinin tiroit hastalarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.