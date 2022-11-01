Kırıkkale'de sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucuyu 'Tepe' buldu

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Tepe' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KırıkkaleAnkara karayolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Tepe'nin, yolculardan T.K.'ya tepki vermesi üzerine, şüphelinin önünde bulunan sandviç ekmeği arasına gizlenmiş 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kurye olarak uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Çorum'a götürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-11-01 20:43:37
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