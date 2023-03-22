İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale ve diğer illerin başta olmak güncel imsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Kırıkkale İmsakiye takvimi ile beraber, Kırıkkale sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, Kırıkkale iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Kırıkkale İmsakiye takvimi 2023 ile Kırıkkale sahur vakti ve iftar vakti...

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