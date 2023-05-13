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2023 Kırıkkale seçim sonuçları

Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için geri sayım başladı. Yurt içi ve yurt dışında kullanılan oyların sayılmasının ardından Kırıkkale seçim sonuçları açıklanacak. İşte, Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında son durum...

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  • Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023: Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    Türkiye genelinde seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs itibarıyla vatandaşlar oylarını kullanmaya başlıyor. Bu kapsamda genel seçimlere dair araştırmalar başladı. Vatandaşlar, hangi partinin hangi ilde ne durumda olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde gittiğini merak ediyor. İşte, Kırıkkale 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgiler...
  • Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023: Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kırıkkale Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kırıkkale Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KIRIKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KIRIKKALE'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kırıkkale Seçim Sonuçları 2023: Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

    KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Kırıkkale Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KIRIKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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