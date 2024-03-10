Kırıkkale teravih namazı saati 2024: Diyanet ile Kırıkkale teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak?
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle Kırıkkale teravih namazı saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saati bilgisinde tüm illerin teravih namazı saati vakitleri yer alıyor. Kırıkkale'de yaşayanlar Kırıkkale teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. İşte 2024 Kırıkkale teravih namazı vakitleri
Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden teravih namazı saatlerini duyurdu. İlden ile farklılık gösteren teravih namazı Teravih namazının vakti yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Peki Bugün Kırıkkale’de teravih namazı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Kırıkkale teravih namazı vakitleri 2024
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak.
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.12
2.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.13
3.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.14
4.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.15
5.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.16
6.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.17
7.GÜN
Kırıkkale Teravih Namazı Vakti: 20.18
2024 KIRIKKALE İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
TERAVİH NAMAZI VAKTİ
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur