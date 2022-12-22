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Kırıkkale TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında aralık ayının gelmesiyle yeni etap takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İlk olarak 7 Kasım'da Şırnak'ta başlayan TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 22 Aralık Perşembe günü TOKİ kura çekilişi Kırıkkale'de gerçekleştirilecek. İşte Kırıkkale TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı ve sonuç sorgulaması hakkında merak edilenler...

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  • KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası

    TOKİ Kırıkkale kura çekilişi canlı yayın ve sonuç sorgulama araştırmaları arttı. Kırıkkale'de TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 919 adet yapılacak. Çekiliş Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda başlayacak. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş hakkında merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Bahşılı, Çelebi, Merkez ve çeşitli ilçelerde yapılan TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...
  • KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası

    KIRIKKALE TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    KIRIKKALE TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası

    TOKİ KIRIKKALE KURA İSİM LİSTESİ (22 ARALIK)

    TOKİ Kırıkkale 22 Aralık kura çekilişinde çıkan hak sahiplerinin isim listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. 

    İlçeler ve konut sayıları şu şekilde;

    Kırıkkale Bahşılı TOKİ: 6. Etap 53 konut

    Kırıkkale Çelebi TOKİ: 3. Etap 63 konut

    Kırıkkale Delice TOKİ: 3. Etap 106 konut

    Kırıkkale Delice Çerikli TOKİ: 2 Etap 201 konut

    Kırıkkale Karakeçili TOKİ: 123 konut

    Kırıkkale Keskin TOKİ: 4. Etap 79 konut

    Kırıkkale Merkez TOKİ: 200 konut

    Kırıkkale Sulakyurt TOKİ: 74 konut

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