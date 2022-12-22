TOKİ Kırıkkale kura çekilişi canlı yayın ve sonuç sorgulama araştırmaları arttı. Kırıkkale'de TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 919 adet yapılacak. Çekiliş Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda başlayacak. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş hakkında merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Bahşılı, Çelebi, Merkez ve çeşitli ilçelerde yapılan TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...