Kırım'a su tedariği Rusya'nın ilhakından kurtulduğunda başlayacak

AA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarımadaya su tedariğinin kesilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu suçlamasının, hukuki olarak "yersiz" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, su tedariğinin kesilmesi bahanesiyle Rusya'nın yarımadadaki askeri varlığını artırdığı belirtilerek, "Ukrayna'dan Kırım'a tamamıyle su tedariği ancak yarımadanın işgalden kurtulmasıyla tekrar başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yarımadaya Rus nüfusun yerleştirilmesi sürecinde su ihtiyacının artacağının açık olduğu kaydedilen açıklamada, Savaş Halinde Sivillerin Korunması Sözleşmesine göre, su, yiyecek ve ilaç gibi maddelerin işgalci devlet tarafından karşılanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ayrıca Kırım'ın demografik yapısının değiştirilmesinin savaş suçu olduğu vurgulandı.

Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.