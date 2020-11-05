"Kırım Platformu" gelecek sene mayısta düzenlenecek

AA

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırım Platformu'nun resmi olarak düzenlenme tarihinin Mayıs 2021 olarak kararlaştırıldığını aktaran Kuleba, "Umuyoruz ki o tarihe kadar (yeni tip koronavirüs) salgın durumu istikrara kavuşur ve zirveyi Kiev'de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz." dedi.

Kuleba, Kırım Platformu'na ilişkin uluslararası partnerlerle irtibat halinde olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçen ay gerçekleşen görüşmeye ilişkin yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin, Ukrayna ile "Kırım Platformu" kapsamındaki iş birliğini memnuniyetle karşıladığı ifade edilmişti.