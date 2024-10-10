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        Haberler Gündem Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Habertürk'e konuştu

        Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Habertürk'e konuştu

        Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Kırım'ın yasadışı ilhakından sonra 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'nin girişimleriyle 28 Haziran'da serbest kalan Celal, özgür bırakıldıktan sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. Habertürk'e konuşan Celal, "Serbest bırakılmam Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanları sayesinde oldu" diye konuştu. Habertürk'ten Birsu Karaarslan'ın haberi..

        Giriş: 10.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:20
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        "Cumhurbaşkanı sayesinde serbest bırakıldım"
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        2013'ten bu yana, Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcılığı yapan Neriman Celal, 2021'de katıldığı Kırım Platformu sonrası 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        28 Haziran'da Türkiye’nin çabalarıyla serbest kalan Celal, özgür bırakıldıktan sonra ilk kez Türkiye’ye geldi. Celal, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar birlikte basın toplantısı düzenledi. Celal, özgür bırakılma sürecini ve yaşadıklarını Habertürk’e anlattı.

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        “SERBEST BIRAKILMAM UKRAYNA VE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI SAYESİNDE OLDU”

        Celal, “28 Haziran'da serbest bırakıldım. Bu durum Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı sayesinde gerçekleşti.” diye konuştu. Celal, cezaevinde işkence gördüğünü anlattı.

        “KIRIM TATARLARI SİYASİ ZULME MARUZ KALIYOR”

        Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edildiği günden bu yana bölgede yaşanan zulme dikkat çeken Celal, “Kırım tatarları en fazla siyasi zulme maruz kalan halklardan biri. Kırım Tatar dili ve kültürünün korunması lazım” ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar
        Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar

        “TÜRK TARAFININ GÖSTERDİĞİ ÇABALARA BÜYÜK DEĞER VERİYORUZ”

        Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise “Neriman Celal'in burada olması bizim için gerçekten çok önemli. onun özgür olması, yaşadıklarını anlatabilmesi nedeniyle çok mutluyuz. Türk tarafının gösterdiği çabalara büyük değer veriyoruz ve çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        “TÜRKİYE ARABULUCULUK KONUSUNDA BÜYÜK DENEYİME SAHİP”

        Bodnar, Ukrayna’daki son duruma ilişkin bilgi vererek barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar şöyle konuştu: “Türkiye arabuluculuk konusunda büyük deneyime sahip. Zaten birlikte yaptıklarımız da bunu gösteriyor. Barış zirvesi için çalışıyoruz. Bunun yıl sonuna kadar olması gerektiğine inanıyoruz, ancak ne yazık ki hala somut tarihlerimiz yok.”

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        #neriman celal
        #kırım tatar meclis başkanı
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