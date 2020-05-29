Kaymak; cildi besleyerek nemlendirir ve elastikiyeti artırır. Cildinize düzenli olarak kaymak maskesi uygulamanız hem kırışıklık görünümü azaltacak hem de kırışık oluşumlarını engelleyecektir. Kırışık oluşumuna karşı oldukça etkili bir silahtır. Kaymak ile hazırlayacağınız cildinize parlaklık ve dirilik kazandıracak malzemelerle kısa sürede cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Kaymak; yağlı ciltler içinde oldukça faydalıdır. Yağlı olduğunu düşünerek uygulamaktan çekinmeyin, kesinlikle cildin parlamasını alarak doğal nemini kazandıracaktır. Günümüzde yoğun yaşam koşulları, kirli hava, düzensiz beslenme gibi etkenler cildin yaşlanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kırışıklıklar yaş çok ilerlemeden de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kişilerin sigara kullanması cildin erken kırışmasının başlıca nedenler arasında gösterilmektedir. Eğer kırışıklıklarınızı estetik operasyonlarla gençleştirme gibi bir düşünceniz yoksa doğal yöntemlerle gençleştirerek canlandırabilirsiniz. Doğal maske uygulamaları cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri de sağlayarak kısa sürede etki etmesine fayda sağlamaktadır.

Cildinizin kırışıklıklarını engellemek için şu maskeleri düzenli olarak uygulayabilirsiniz;

Cildi Besleyen ve Gençleştiren Kaymak Maskesi

2 çorba kaşığı yulaf ununa 2 su bardağı temiz su ekleyerek bulamaç haline gelmesini sağlayın. Suyunu ayrı bir yere ayırın. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kaymağı ekleyerek krem kıvamına getirin. Boynunuz dahil yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve süzdüğünüz yulafın suyu ile yıkayın. Ilık su ile tamamen durulayın. Uyguladığınız bu maske; cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek, elastikiyetinin artmasını sağlayacaktır.

Elma ve Kaymak Maskesi

1 adet soyduğunuz elmayı 1 çorba kaşığı kaymak ile blender da iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Bu maskenin içeriğinde bulunan kaymak; cildinizi nemlendirerek, elastikiyetini destekleyecektir. Elma ise; cildin parlak ve gergin görünmesini sağlayacaktır.