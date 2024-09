Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Yaklaşık 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasadın, yaz yağmurları nedeniyle yaklaşık bir ay geciktiği belirtildi.

50 yıldır Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Alaattin Sarıaslan, "Şimdilik hasadımızı yaptık. Daha sonra bu kavunlarımızı depolara taşıyoruz. Kapalı ve muhafazalı yerlerde kışa kadar bekletilmesini sağlıyoruz. Mecburen çiftçimizin daha çok faydalanabilmesi için kavunlarımızı asıyoruz. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

10 bin dekarlık alanda 30 bin tonluk rekolte hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Onun da sebebi ekim zamanı yağmurların bol olmasından dolayıdır. Her sene 15 Ağustos'ta hasat başlardı ama bu yıl eylül ayına geldik. Ama kavunlarımız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki tadı, nefasetiyle, aromasıyla hasat edilmeye başladı. Bir hasat sezonunun daha heyecanını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tarla 10 dekarlık bir tarla. Üreticimiz buradan kavunlarını kesip depolara götürüyor. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" diye konuştu.