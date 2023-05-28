Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Kırklareli Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kırklareli seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Kırklareli Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.58 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.7 oldu. Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 169.590 oyla yüzde 68.64 - Recep Tayyip Erdoğan: 77.475 oyla yüzde 31.36 aldı. Kırklareli 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 169.590 oyla yüzde 68.64

Recep Tayyip Erdoğan: 77.475 oyla yüzde 31.36

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 170.348 oyla yüzde 65.02 - Recep Tayyip Erdoğan: 79.824 oyla yüzde 30.47 oy oranı elde etmişti.

