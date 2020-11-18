Kırklareli'de karantina ihlali yapanlar HES sorgulamasına takılıyor

AA

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 gündür kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HES kodu bulunmayanlar e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor.

Maske takan vatandaşlara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayan vatandaşları bilgilendirerek cezai işlem uyguluyor.

- Karantina ihlali yapan 8 kişi yakalandı

Ekipler Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde TEM otoyolu gişelerinde HES kodu sorgulamasında Kovid-19 testi pozitif veya temaslı olan 8 kişiyi yakaladı.

3 bin 150'şer lira ceza yazılan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

İstanbul'dan kente gelen sürücü Emre Çara, AA muhabirine, uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Her kentte bu ve buna benzer uygulamaların yapılması gerektiğini ifade eden Çara, "Uygulamayı doğru buluyorum. Bu şekilde en azından herkes denetleniyor. Nedense birçok vatandaş kurallara uymamak için çaba harcıyor. İnsanlar biraz daha duyarlı olsa bu salgın bu kadar yayılmaz. O nedenle bu denetimler çok önemli." diye konuştu.