Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Resmi İlan Yayınlama Hakkına tabi olan 6 adet yerel gazetenin kendi iradeleri ile mutabık olmasından dolayı ve gazetelerde çalışan fikir işçilerinin çalışma şartları da göz önünde bulundurulduğunda, sosyal mesafenin korunması amacıyla her gün 2 yerel gazetenin sırayla yayınlanması, yayın günü olmayan diğer gazete çalışanlarının evlerinde kalarak mesleklerini icra etmeleri uygun görülmüştür" denildi.
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