Kırklareli'de 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sahte içki üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda 14 bin 960 litre sahte içki, 255 alkol şişesi, 9 fermente düzeneği, 2 dinlenme tankı, 2 alkol ölçer ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2022-11-09 13:06:37



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