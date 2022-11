İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama (2)

PATLAMA MEYDANA GELEN TEKNE LİMANA ÇEKİLDİ

İğneada açıklarında patlama meydana gelen Ahmet Mollaoğlu 2 isimli balıkçı teknesi, diğer teknelerin yedeklemesiyle birlikte limana getirildi. Kıyıdan 3 mil açıkta meydana gelen patlamada 13 kişilik mürettebattan yaralanan olmazken, teknenin bir bölümü suyla doldu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, patlamanın araştırıldığını ve inceleme başlattıklarını söyledi.

'MAYIN PATLADI, HEPİMİZ PANİK HALİNDE SAĞA SOLA KAÇTIK'

Tekne mürettebatından Altan Orhan, patlama mayının neden olduğunu iddia etti. Patlamadan sonra teknenin su aldığını söyleyen Orhan, "Biz denizden kıyıya balık getiriyorduk, bu bizim yedek gemimiz diğer gemiden balık almıştık ve birden bir patlama oldu. Biz o sırada çay içiyorduk hep beraber tüp patladı sandık. Gemide patlama yaşanınca hepimiz panik halinde sağa sola koştuk. Baktık tüp patlaması falan yok, yatakhane kısmında kocaman bir delik olduğunu gördük. Mayın patlayınca biz o anda yakınlarımızdaki gemilerden bağırarak yardım istedik ve onlarda bizi aralarına aldı limana kadar getirdiler. Yaşanan patlama mayından dolayı oldu, çünkü geminin her tarafında barut izleri var" dedi.

'FENER İLE YARDIM ÇAĞRISI YAPTIK'

Patlama yaşandığı anda el feneriyle yardım çağrısı yaptıklarını anlatan mürettebattan Selami Sağlık ise "Patlama yaşandığı anda yatakhanede değildik. En büyük şansımız yatakhanede olmamamızdır. Üst katta arkadaşlarla çay içerken kuvvetli bir patlama duyduk. Patlama sonrası panik yaşadık, sağ olsun yakındaki gemiler hemen yetiştiler. Yakınımda olmalarından dolayı şanslıydık, hemen gelip bizi kurtardılar. Fener ile yardım çağrısı yaptık. Allah'a şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Kaptan ile birlikte gemide 13 kişiydik. En büyük şansımız yatakhanede bulunmamızdı" diye konuştu.

'BARUT KOKUSUNU DUYUNCA TÜP OLMADIĞINI ANLADIK'

Hasan Bıçakçı da patlamadan sonra barut kokusu duyduklarını ve yaşanan olayın mayın patlaması olduğunu ileri sürdü. Bıçakçı, "Çay içtiğimiz esnada yüksek sesle patlama sesi duyduk. O anda zaten biz yükseldik tavana vurduk, indik zaten. Bu esnada kaptan yardımcısı arkadaş aşağı doğru indi ve batıyoruz diye bağırmaya başladı. Biz ilk etapta tüp patlaması sandık ama barut kokusunu duyunca tüp olmadığını ve mayın patladığını anladık. Çok şükür limana gidiyoruz diye kimse yatmaya gitmedi. Eğer yatmaya giden olsaydı şu an hayatta olmazdı. Eğer limana gidiyoruz demeseydik 11 kişi yatmaya giderdi. Limanın yakın olması balık götürüyor olmamız bizim hayatımızı kurtardı. Yani limana gitmesek en az 56 kişi yatmaya inerdi. Bende dün üşütmüştüm ve göğsüm ağrıyordu, yatmaya gidecektim. Sonra dedim ki yatmayım hadi arkadaşlara yardımcı olayım. Şans eseri hayattayım, iyi ki yatmaya gitmemişim" dedi.

Limanda bulunan teknede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY

2022-11-10 01:39:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.