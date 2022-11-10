Kırklareli´de 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı

KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde polis tarafından tefecilere yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, Lüleburgaz ve Aydın´da maddi durumu iyi olmayanlara faizle para verdikleri, bu paraları tahsil ederken baskı, korku, tehdit ve hakaret uygulayarak tefecilik yapanlara yönelik önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.A., R.H.A., S.V. ve S.C.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. A.S.Y.´nin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramada 22 senet, imzalı ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 88 mermi ve 8 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ünsal YÜCEL
2022-11-10 14:47:30
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