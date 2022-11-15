Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

DHA

Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/KIRKLARELİ, (DHA)İSTANBUL'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları yüzde 25'in altına düştü. Su seviyesi 3,35´e düşen Pabuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken, İstanbul'un su ihtiyacının sağlandığı 10 barajın genel doluluk oranı ise yüzde 36,87'ye indi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırları içinde bulunan ve Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandare, Pabuçdere ile Istrancalar'da eylül ayında yüzde 50 civarında olan doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 17,82'ye, Pabuçdere'nin yüzde 3,35'e Istrancalar Barajı´nın ise yüzde 23,65'e düştü. Pubuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken, Kazandere'nin ise büyük bölümü kurudu.
'SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜK'
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajlarda son yılların en düşük seviyesinin yaşandığını söyledi. Kuraklığın devam ettiğini ve etkisini de gösterdiğini belirten Tecer, "Bu barajlardaki su seviyelerine de yansıyor. Son yılların en düşük seviyelerini görmüş durumda özellikle bu bölgede. Tabii bunun küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Ama bunu defalarca söylememize ve zikretmemize, uzmanların bu konuda rapor yayınlamalarına rağmen şunun farkında değiliz. Yani iklim değişikliği dediğimiz şey aslında çevresel problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Biz karbon emisyonlarını salmaya, iklim değişikliğine sebep veren sera gazlarının konsantrasyonlarını artırmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği nedeniyle düşen yağışlar kuraklıklarda başta bu bölge olmak üzere bütün dünyada yaşantımızı doğrudan etkileyecek şeyler. Tarımsal alanda kullandığımız, tükettiğimiz suların miktarların düşmesinde sanayi üretiminde kuraklığın etkisini çok dramatik bir şekilde yaşayacağız. Ama bunlarla iklim değişikliğinin sonuçlarıyla yaşayacak konularla adaptasyon sağlayabilecek bir yaşam biçimine, üretim şekline dönmemiz gerekiyor. Özellikle bu bölgede, yani Kazandere, Pabuçdere son yıllarda en düşük seviyelerini gördü. En son 2020 yılında böyle olmuştu. Geçen yıl yağan yağışlar biraz düzeldi. Ama 2022 yılında halen kuraklık devam ediyor. Bundan etkilenmeyecek şekilde bir yaşamsal dönüşüm oluşturmamız, plan, proje strateji geliştirmemiz gerekiyor tarım sektöründen sanayi kadar. Evlerde kullandığımız suların tüketim biçimine kadar topyekun bir zihniyet değişikliğiyle iklim değişikliğinin sonuçlarından en az etkilenebilecek bir döngüye girmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Barajların bulunduğu bölgede yaşayan Fikret Özel, "6 ay önce geldiğimde suyu vardı. Ne güzel balık tutuyorduk, bugün geldim, gördüm şoke oldum. Balığa geliyordum, burada güzel turna, sazan balığı vardı. Şu an bakın her taraf kurumuş, 2 sene önce de böyle olmuştu. Her iki baraj da kuruydu" dedi.
Bilal Bayraktar ise barajlardaki su oranın düşmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Geçen sene doluluk oranı çoktu. Bu sene bayağı bir kurudu, balık yakaladığımız barajlar şu an kurak bir şekilde. Bu bizi burada yaşayan yerel halk olarak derinden üzmekte. İnşallah yağışlar başlar ve barajlarımız tekrar dolar" diye konuştu.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 36,87 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:Baraj Adı:
Ömerli: 39,30
Darlık:  38,34
Elmalı:  40,83
Terkos: 41,45
Alibey:  19,87
Büyükçekmece: 43.62
Sazlıdere: 42.47
Istrancalar: 23.65
Kazandere:17.82
Pabuçdere:3.35(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-11-15 11:21:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TRAKYA&#039;DA, İSTANBUL&#039;UN SUYUNU KARŞILAYAN BARAJLAR KURUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRAKYA'DA, İSTANBUL'UN SUYUNU ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde 2 bin 680 litre "karışımlı akaryakıt" ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 2 bin 680 litre "karışımlı akaryakıt" ...
Tekvandocu Azra, Balkan Şampiyonası'nda milli takımla ilk kez tatamiye çıkacak
YEREL HABERLER Tekvandocu Azra, Balkan Şampiyonası'nda milli takımla ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi kısmen onarıldı
YEREL HABERLER İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören ...
Kırklareli'nde kadın girişimciden bebekler için sebzeli ek gıda üretimi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kadın girişimciden bebekler için ...
Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı çalışmaları devam ...
Pınarhisar'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Pınarhisar'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.