Bulgaristan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan´a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi H.K. ile terör örgütü PKK şüphelisi R.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve R.O., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ünsal YÜCEL
2022-11-15 14:42:12
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