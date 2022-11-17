Kırklareli'de 334 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de jandarmanın yaptığı uygulamada 334 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 2´si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışını çıkmaya çalışan 334 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı, 4 araca da el konuldu.

Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2´si tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-11-17 11:02:57



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