Kırklareli'de 1100 litre etil alkol ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol ile anason yağı ve gliserin ele geçirildi; 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında 3 şüpheliye ait 4 adres ile 1 midibüste arama yaptı. Aramalarda; sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol, 50 mililitrelik 13 şişe anason yağı, 50 mililitrelik 2 şişe gliserin ile alkolleri gizlemek amacıyla bidonlara yapıştırılan çok sayıda 'kolonya' ibareli etiket ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili midibüs sürücüsüne, yurt içi taşımacılık yetki belgesi olmadan yük taşıdığı gerekçesiyle 3 bin 230 TL ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2022-11-18 11:46:16
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