Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Barış Uygun (28), hayatını kaybetti.
Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesi yakınlarında, Barış Uygun'un kullandığı 39 LG 481 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Barış Uygun´un cansız bedeni, Babaeski Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Babaeski Vahit İŞBAŞARAN
2022-11-19 14:28:43
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