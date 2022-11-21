Kırklareli'nde 'Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLAELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nde, 'Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. Vali Birol Ekici, "Ülkemiz 2018'den bu yana hem insani yardımda dünya birincisi durumunda hem de bölgemizde oluşan istikrarsızlıklar nedeniyle göç dalgalarına maruz kalmaktadır. Sınır illerimizin buna ilişkin daha ciddi tedbirler alması gerekiyor" dedi.

'Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın 8'ncisi, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görevli cumhuriyet başsavcıları, birlik komutanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, geri gönderme merkezi müdürleri, gümrük ve göç çalışanları katıldı.

'DAHA CİDDİ TEDBİRLER ALINMASI GEREK'

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgenin göç dalgalarına maruz kaldığını ve ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek, "3 ilimiz birbirine sınır ve ortak göç kaynaklı sorunlarımız var. Bu sorunların çözüm önerileri de yine ortak. Artık ülkemiz 2018´den bu yana hem insanı yardımda dünya birincisi durumda hem de bölgemizde oluşan istikrarsızlıklar nedeniyle göç dalgalarına maruz kalmaktadır. Sınır ili olan illerimizin buna ilişkin olarak daha ciddi tedbirler alması gerekiyor. Bu tedbirleri bugün konuşacağız ve aldığımız tedbirleri ortak bir şekilde uygulayacağız. Koordinasyonun çok önemli olduğunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan dolayı gördük ve daha iyi bir şekilde koordinasyonu sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-11-21 13:26:51



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