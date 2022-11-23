Kırklareli'de 13 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör tutuklandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de polisin yaptığı uygulamalarda 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı uygulamalarda, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)

2022-11-23 16:20:16



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