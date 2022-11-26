Kırklareli açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Bulgaristan´a geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, İğneada beldesi açıklarındaki lastik botta, yasa dışı yollardan Bulgaristan´a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, lastik botu durdurup, 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Demirköy Ünsal YÜCEL

2022-11-26 13:09:29



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