Kırklareli'de ormanda kaybolan 3 kişiyi jandarma buldu



Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, kamp yapmak için İstanbul'dan geldikleri ormanda kayboldukları aileleri tarafından bildirilen 3 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

İstanbul'da yaşayan 3 kişi, iddiaya göre, kamp yapmak üzere önceki gün Kırklareli'nin Vize ilçesi Sergen köyü Çifte Kaynaklar mevkisine geldi. Ailelerinin 3 kişiden haber alamadıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri, aynı gün arama çalışması başlattı. Kayıp 3 kişinin, kamp yaptıkları yerin ters yönüne yönelip, kaybolduklarını belirleyen ekipler, konumlarına ulaştı. Ormanda bulunan ve sağlık durumları iyi olan 3 kişinin ailelerine de iyi haber verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-11-29 16:08:40



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