Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe merkezi ve köylerde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 110 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 öğütücü, 1 tabanca, 39 mermi, uyuşturucu satışından elde edilen 9 bin 10 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-07 17:06:43



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