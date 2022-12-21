Kırklareli'de 238 kaçak göçmen yakalandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de son 1 haftada 238 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, son 1 haftada 238 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-21 13:31:46



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