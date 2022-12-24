Bulgaristan sınırında erkek cesedi bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında ormanda erkek cesedi bulundu. Göçmen olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğü üzerinde duruluyor.
Kırklareli'nin Bulgaristan sınırındaki Ahmetler köyü yakınlarında ormanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde göçmen olduğunu değerlendirdiği kişinin ilk belirlemelere göre donarak öldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2022-12-24 17:20:40
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