Kırklareli´de yılbaşı öncesi 1550 litre sahte içki ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 1550 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Deveçatağı köyündeki bir eve düzenlediği operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 1550 litre sahte içki, 204 alkol şişesi ve 6 fermante düzeneği ele geçirdi. Gözaltına alınan V.A. hakkında `5607 sayılı kanuna muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ünsal YÜCEL
2022-12-26 12:09:57
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