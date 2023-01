Kırklareli'de korku gecesi 'Koleda' kutlandı

Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan coğrafyasının bin yıllık geleneği olan korku gecesi 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen kalabalık grup, evlerin camlarını çalarak belde halkını korkuttu.

Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde de halk tarafından değişik isimlerle, kışın en soğuk günlerinde korku geceleri etkinlikleri düzenleniyor. Bu korku gecelerinden biri de Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlandı. Balkan coğrafyasının bin yıllık geleneği olan gecede, korkunç hikayeler anlatılıp daha sonra korkunç kıyafetler ve makyajlar yapanlar, evlerin camlarına vurularak ev halkını korkuttu. İnanca göre 'Koleda' gecesinde kabak tatlısı pişiriliyor ve bu tatlıdan yiyenlerin gece korkmadıklarına inanılıyor. Pişirmeyenlerin ise camları çalınarak korkutuluyor.

Balkanlarda kutlanan 'Koleda'nın bin yıllık gelenek olduğunu belirten Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Balkan coğrafyasında bin yıldır devam eden bu geleneği biz de beldemizde düzenlenen etkinliklerle her yıl kutluyoruz. Balkanlarda dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. İnsanların bir masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik" dedi.

Geceye Lüleburgaz ilçesinden ailesiyle gelen Ali Kandil de "Bu gece buraya Balkan geleneğini yaşatmaya geldik. Kıyafetleri özel hazırladık ve bu gece evlerinde kabak pişirmeyenleri korkutacağız" diye konuştu.

Belde halkından Nedime Demir ise "Bu geleneği çok eskiden beri sürdürüyoruz. Bu gece korku masalları anlatarak evlerimizde kabak pişiriyoruz" dedi.

Geceye katılanlar kalabalık kortej oluşturup, korku maketleri ile süslenmiş parka geldi. Korkunç kıyafet giyenler evlerin camlarını çalarak belde halkını korkuttu. Korku gecesi alanda çalınan müzikler eşliğinde vatandaşın gönüllerince dans edip göbek atıp eğlenmesiyle devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Babaeski Ali Can ZERAY

