Trakya'da İstanbul'un suyunu karşılayan 2 barajın doluluk oranı yüzde 5'in altında

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ KIRKLARELİ, (DHA)İSTANBUL'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, her geçen gün azalıyor. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37, 07'ye düştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halim Orta, "Hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık var; an itibarıyla Trakya'da da bu sıkıntı devam ediyor" dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan, Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar'da geçen yıl Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranları, büyük oranda geriledi. Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37,07'ye düştü. Pubuçdere ve Kazandere barajları, kuruma noktasına geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, son verilere bakıldığında Trakya başta olmak üzere Türkiye'de çok ciddi kuraklık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orta, "Hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık var; an itibarıyla Trakya'da da bu sıkıntı devam ediyor. Yer altı suyu sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Barajlardaki ve göletlerdeki su seviyeleri azaldıkça su kullanıcıları mevcut olan kuyularını, yer altı sularını kullanıyor. Dolayısıyla buradan kullanım günden güne artıyor. Beslenme doğrultusundaki kullanıma hiçbir zaman 'hayır' demedik. 5 birim yer altı suyu beslenmesi varsa 5 birim kullanılsın fakat 5 birim beslenmeye yılda 10-15 birim çekerseniz bu, su seviyenizin sürekli olarak düşmesini sağlıyor. 600 metrelik Ergene aküferinin şu anda 400 metresini kullanmış durumdayız. 4'te 3'ünü kullanmış durumdayız çünkü neden? Bizim Ergene-Meriç aküferinde 0,4 milyar metreküp beslenmemiz vardır. Tahminen hesaplarımıza göre, şu anda yıllık çekimimiz bizim 1 milyar metre küpün üzerinde. Dolayısıyla 0,4 besliyoruz, 1 milyar çekiyoruz. 2 katından fazlasını çekiyoruz. Dolayısıyla seviye, her geçen gün düşmeye devam ediyor" diye konuştu.

'ŞU ANKİ KONUMUMUZ ÇOK ACI'

Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Hüseyin Duran (34), barajın yapılmasından bugüne 2 veya 3 kez böyle ciddi kuraklık gördüğünü söyledi. Duran, "1996 yılında İSKİ, bizim tarlalarımızı istimlak etti ve baraj oldu. Olduğundan beri ikinci veya üçüncü seferdir böyle görüyoruz fakat bu zamanlarda hiç olmazsa belirli kesimlerde su olurdu. Şu anda hiç yok. Bu son zamanların en kötü dönemlerini yaşıyoruz. Hayvancılık da yapıyorum, bir traktör firmasında çalışıyorum. Şu anki konumumuz çok acı. Çok üzülüyorum. Buradan İstanbul'a su pompalanıyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok, sadece dua ediyoruz. Ne yapacağız, biz de bilmiyoruz. Burada balık tutuyorduk ama şu anda tutacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 31,56 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:-Ömerli: 35,43-Darlık: 28,39-Elmalı: 29,8-Terkos: 37,73-Alibey: 17,61-Büyükçekmece: 34,48-Sazlıdere: 37,1-Istrancalar: 37,07-Kazandere: 4,74-Pabuçdere: 4,77 DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-01-11 10:37:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.