Üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki çift, öldü

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde hızlı tren hattı projesi kapsamında yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Kaya (39) ile eşi Nergiz Kaya (34), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya, eşi Nergiz Kaya ile birlikte bir restoranda yemek yedikten sonra evlerine gitmek için otomobille yola çıktı. Hakan Kaya yönetimindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil, HalkalıEdirne Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan ve Nergiz Kaya çiftinin hayatını kaybettiği tebspit edildi.

Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

İnşaat alanında ışıklandırma olmamasından kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2023-01-14 14:37:35



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