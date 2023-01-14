Üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki çift, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki çift, öldü

DHA

Üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki çift, öldü


Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde hızlı tren hattı projesi kapsamında yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Kaya (39) ile eşi Nergiz Kaya (34), hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya, eşi Nergiz Kaya ile birlikte bir restoranda yemek yedikten sonra evlerine gitmek için otomobille yola çıktı. Hakan Kaya yönetimindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil, HalkalıEdirne Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan ve Nergiz Kaya çiftinin hayatını kaybettiği tebspit edildi.
Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
İnşaat alanında ışıklandırma olmamasından kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2023-01-14 14:37:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okçulukta, altın madalya kazanan Dilara Ecem Deniz, Kırklareli'nde törenle karşılandı
YEREL HABERLER Okçulukta, altın madalya kazanan Dilara Ecem Deniz, ...
Kırklareli'nde köprü ayağına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kırklareli'nde köprü ayağına çarpan otomobildeki çift ...
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ...
Kırklareli Valisi Ekici, STK temsilcilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici, STK temsilcilerini ziyaret ...
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ekipman desteği başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ...
Görme engelli "Zehra nine" oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Görme engelli "Zehra nine" oğlunun yardımıyla hayata ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Acil Durumlar ...
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü ...
Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği eğlenirken öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler "Matvivor" parkurunda matematiği ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.