Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de jandarmanın yaptığı denetimlerde 27 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde yaptığı denetimlerde, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2023-01-14 14:43:03
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.