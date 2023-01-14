Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de jandarmanın yaptığı denetimlerde 27 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde yaptığı denetimlerde, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2023-01-14 14:43:03



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