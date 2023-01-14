Kırklareli'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 kişiden 2´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, 913 Ocak tarihlerinde 17 adrese düzenledikleri operasyonlarda 22 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 17,96 gram eroin, 8,68 gram esrar, 69,21 gram metamfetamin ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2023-01-14 14:51:54
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