Sahte dişçiye 5 yıla kadar hapis istemi



Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, sahte dişçi olduğu öne sürülen Davut N. hakkında, 'yetkisiz hekimlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Davut N., suçlamayı reddederek, "Daha önce İstanbul'da diş hekimlerinin yanında çalıştım. Herhangi bir tedavi ve işlem yapmadım" dedi.

Babaeski'nin Hacıhasan Mahallesi'nde, diş hekimi olarak kiralanan özel muayenede iddiaya göre Davut N. de kendisini 'diş hekimi' diye tanıtıp, kasımda hasta bakmaya başladı. Davut N., muayeneye gelen H.K.'yi tedavi etti. Dişlerindeki sorun giderilmeyen H.K., şüphelenerek, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Davut N.'nin diş hekimi olmadığını belirleyip, suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcılığının soruşturması kapsamında polis, muayeneye gittiğinde, Davut N.'yi eldiven ve maske takmış halde S.D.'ye muayene koltuğunda müdahale ederken buldu. Davut N., gözaltına alınırken, iş yerindeki malzemelere ise el koyuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut N., 23 Aralık 2022'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Davut N., avukatının itirazı üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı, Davut N. hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Babaeski Sulh Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; polis tarafından iş yeri kameralarının incelendiği ve Davut N.'nin hekimmiş gibi hastalara müdahale ettiği, bazı kişilerin iş yerinden çenesini tutarak ayrıldığının görüldüğü belirtildi. İddianamede; tanıkların, şüphelinin kendisini 'çene cerrahı', 'diş hekimi' olarak tanıttığı ve işlem yaptığı beyanları karşısında Davut N.'nin savunmasına itibar edilmediği, tüm dosya kapsamıyla değerlendirildiğinde ise diplomasız olarak diş hekimliğine ilişkin muayene ve müdahale yaptığı kaydedildi.

'HASTA TEDAVİ ETMEDİM'

Sanık Davut N.'nin ise savunmasında, "Daha önce İstanbul'da diş hekimlerinin yanında çalıştım. Babaeski ilçesinde bulunan bahse konu iş yerini diş hekimi olan manevi ablamı Sevinç Ö.G. adına kiraladık. Henüz açılışını yapmadık. Burada herhangi bir tedavi ve işlem yapmadım. Olay günü arama sırasında S.D.'nin dişlerini yapıştırması talebini kıramadığı için kabul ettim. İş yerindeki malzemeleri kullanarak kaplamaların üzerine yapıştırıcı sürdüm. Bu sırada polisler geldi" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY

2023-01-16 16:19:53



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