Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu; 28 gözaltı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçunu işlediği tespit edilen 33 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 'Süpürme' adlı operasyonda, 84,46 gram metamfetamin, 45,97 gram esrar, 12 adet payp, 12 adet sentetik hap, uyuşturucu madde aparatları, hassas terazi, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve döner bıçağı ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2023-01-27 14:33:15
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