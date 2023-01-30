Kırklareli'de 123 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltında

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 123 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son bir hafta içinde hudut birlikleriyle uygulamalarda bulundu. Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 123 düzensiz göçmen yakalandı, onlara organizatörlük yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araca de el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2023-01-30 17:14:38



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