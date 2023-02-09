Otomobildeki 4 kaçak göçmen yakalandı, polisin ayağını ezen sürücü aranıyor



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan ve polisin ayağının üzerinden geçerek yaralayan otomobildeki Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü T.S.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli´nde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı. Sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil kapalı pazar yerine girdi ve önlem alan bir polis memurunun ayağının üzerinden geçti. Yaralanan polis, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, ayağı ezilen polis memurunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bu arada polisin takibindeki otomobil pazar yeri yakınında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda otomobildeki Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalanarak, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.. İsminin T.S. olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)

2023-02-09 12:05:07



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