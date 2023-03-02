Kamp kurup kaçak define arayan 12 şüpheli suçüstü yakalandı



Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de kamp kurup kaçak kazı yaparak define arayan 12 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun kaçak kazı yaparak define aradığını belirledi. Şüphelileri takibe alan jandarma, Çağlayık köyü Değirmentaşlı mevkisinde, çadırlarla kamp kurup kazı yaptıklarını saptayıp bölgeye operasyon düzenledi. Liderliğini H.Y.'nin yaptığı 12 şüpheli, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Bölgedeki aramada, şüphelilerin kullandığı çadır ve araçla 6 kırıcı delici matkap, 2 karot makinesi, 2 jeneratör, 2 spiral makinesi, 3 su pompası, 1 elektrikli el testeresi, 1 gaz dedektörü, 100 metrelik elektrik kablosu, kazma, balyoz, çekiç, kürek, murçtan oluşan 42 muhtelif kazı malzemesi ve 1 kamyonet ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)

2023-03-02 11:35:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.