Dolandırıcılık şüphelisi 217 bin 800  TL ile yakalandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 kaydı bulunup, polisin sıkı takibi ile yakalanan H.Ç.'nin üzerinde 217 bin 800 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karıştığını belirlediği H.Ç.'yi teknik takibe aldı. Bankalar Caddesi'nde tespit edilen H.Ç., polisi görünce kaçmaya başladı. H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. H.Ç.'nin üzerinde poşet içerisinde konulmuş 217 bin 800 TL ele geçirildi. İncelemede, H.Ç.'nin son olarak İ.Ç. adlı bir kişinin 98 bin TL'sini dolandırdığı belirlendi. 12 suç kaydı bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)

2023-03-13 12:23:32



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