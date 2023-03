Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)TÜRKİYE'de 'deprem riski' bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli'de, ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, taleplere değinerek, "Şu an bölgemiz taleplere cevap veremeyecek noktada. Tapudan aldığımız bilgiler doğrultusunda mart ayında yaklaşık 5 bin tescil işlemine ulaşmış durumda. 100 metrekare 1 daire ortalama 500600 bin TL iken şu anda 11 milyon 200 bin TL'lere çıktı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli, 'deprem riski' bulunmayan iller arasında gösterildi. Bu durum, kentteki ev ve arsa fiyatlarını etkiledi, yoğun talep oluştu. Kentte satılık ev sayısı her geçen gün azalırken, merkeze yakın bölgelerde arsa bulmak da zorlaştı. KTSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Tapu Müdürlüğü'nde mart ayıyla birlikte tescil işleminin 2 binden 5'binlere ulaştığını belirterek, "Bu talepler sadece depremle ilgili değil, deprem öncesi pandemiyle yoğunlaşmaya başlamıştı. Şu an bölgemiz taleplere cevap veremeyecek noktada. Tapudan aldığımız bilgiler doğrultusunda da mart ayı içerisinde yaklaşık 5 bin tescil işlemine ulaşmış durumda. Mart ayının ilk haftası 2 binlerde olan haftalık tescil, şu anda 4 bin 5005 bine dayanmış durumda" dedi.

Kentte arz sıkıntısı yaşandığını belirten Ilık, "Talepler had safhada. Fiyatlar da artıyor ama bu fırsatçılık gibi görülmesin. Depremle birlikte fiyatlar artmış değil. Yıllardır artmayan fiyatların aslında bir patlamasıydı. Pandemiyle artan fiyatlar hala artmaya devam ediyor. Göç daha çok büyük şehirlerden geliyor. İstanbul başta olmak üzere ama deprem bölgemizden gelen vatandaşlarımız yoğunlukta" diye konuştu.

'DEPREMDEN SONRA DAİRE FİYATLARI ARTTI'

Daire fiyatlarında artış yaşandığını da dile getiren Ilık, "100 metrekare 1 daire ortalama 500-600 bin TL iken şu anda 11 milyon 200 bin TL'lere çıktı. Yani yüzde 100 artış söz konusu. Depremden sonra mı, değil. Depremden sonra yüzde 2530 civarında artış söz konusu oldu. Arsalarda da benzer rakamlar var. Son 6 ayı baz alırsak hem arsalarda hem dairelerde hem küçük işletmelerde yüzde 100'e yakın artış söz konusu. Şehrimiz büyüyor. Yıllardır korumuş olduğu kabuğu artış değişime uğradı, kabuk kırıldı. Artık şehrimiz gün geçtikçe büyüyor. Günlük bin artış söz konusu olabilir" dedi.

'KIRKLARELİ'NİN DEPREME DAYANIKLILIĞI KONUT FİYATLARINI ETKİLEDİ'

Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Tiran, kentin depreme dayanıklı bölge olmasının konut fiyatlarını etkilediğini söyledi. Konut, bağ, bahçe evlerine ilgi gösterildiğini ifade eden Tiran, "İlimiz İstanbul'a yakın oluşundan dolayı zaten bir talebimiz vardı. Bununla beraber, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Kırklareli'nin depreme dayanıklılığı konut fiyatlarını da etkilemiş oldu. Şu an Kırklareli merkez geneli olarak 1+1 daireler 700 bin TL bandında. 2+1 daireler 2-2,5 milyon TL bandında. 3+1 daireler de 2,5 ile 3,5 milyon TL. Yapılan projenin kalitesine göre fiyatlar değişmekte. Arsa olarak köy arsaları metrekare birim fiyatı bin TL'den başlıyor. Vasfına, özelliğine, lokasyonuna göre artış gösteriyor" diye konuştu.

'TARLA VASFINDAKİ YERLERİ ARSA OLARAK ALMASINLAR'

Ev ve arsa fiyatlarındaki artışa değinen Oğuz Tiran, "Ev ve arsa fiyatlarında da yüzde 80 oranında artış var" dedi.

Tiran, bölgedeki tarlaların da tarım arazisi olarak yatırım amaçlı satın alındığını belirterek, "Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum; tarla vasfında yerleri ev yapımına uygun diye arsa olarak kesinlikle almasınlar. Tarla vasfındaki yerlerin arsa olarak satıldığını duyuyoruz. İnsanların dikkat etmesini istiyoruz. Resmi, yetki belgesi olan emlakçılarla bu konuda danışmanlık almasını istiyoruz. İnternet üzerinden satışlar oluyor ama o zaman da kapora fırsatçıları ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'KİRALIK EV YOK'

Kiralık iş yerleri ve evlerde de talebin arttığını belirten Oğuz Tiran, "Onlarda üretim olmadığından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Kiralarımız da talebe göre artış gördü. Şu anda kiralık evlerimiz çok kısıtlı sayıda, yok denecek kadar az. Bizde şu an için yok. O yüzden buradan firmalara da sesleniyoruz; hızlı bir şekilde konut üretiminin yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü inanılmaz bir talep var. Buna cevap vermek için de hızlı üretimin olmasını istiyoruz" dedi.

'TRAKYA'DA TAPULARDA İŞLEM HACMİ 50 BİNİN ÜZERİNE ULAŞTI'

Trakya bölgesinde tapu dairelerinde 50 binin üzerinde işlem yapıldığına dikkat çeken Tiran, "Tapu işlem hacimlerine baktığımız zaman, yılbaşından depreme kadar olan süreçte 2 binlerdeyken, depremden sonra ciddi bir artışla Kırklareli merkez 10 bin işlem hacmine ulaşmıştır. Bunu Kırklareli değil de Trakya olarak genellersek şu anki işlem hacimlerinin 50 binin üzerine çıktığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

'KIRKLARELİ BUNU KALDIRMAZ'

Kırklareli'de taksici esnafı Ziya Dedeoğlu, kentte depremden sonra birçok gelişmenin yaşandığını belirterek, "Potansiyel çok. Arsa fiyatları, tarlalar, hepsi arttı. Çok yabancı var. Çok gelen giden oluyor, soran oluyor. Ekseriyetle İstanbul'dan geliyorlar. Arsa, ev arıyorlar. Günde 3-4 kişi bize geliyor. Şu anda kiralık ev bulamazsınız. Altyapı, bir şeyler lazım. Kırklareli bunu kaldırmaz. Bu kadar büyük göçü zor kaldırır" dedi.

Kentte yaşayan Hüseyin Tarım da "Kırklareli küçük bir şehir. Altyapısı, normal mesken olarak yetersiz. Büyük bir göç kaldıracak durumda değil. Gelenler var. Bu da emlak fiyatlarına yansıyor. Kiralar 2-3 katına çıkmış durumda. Piyasalar her hafta oynuyor. Satılık evim vardı, taşınacaktım ama vazgeçtim. Satılık ilanımı kaldırdım. Piyasaların oturmasını bekliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ,(DHA)

