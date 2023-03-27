28 yıl hapisle aranan 'Çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'nin merkeze bağlı Karakoç köyünde olduğunu belirledi. Köyde operasyon düzenleyen ekipler H.K.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2023-03-27 16:44:09



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