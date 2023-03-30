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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız

DHA

Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Hepimiz geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve yarın düşünüyorsak, derhal elimizi taşın altına koyacağız. Amasız, fakatsız, sağcıymış, solcuymuş, ocuymuş, bucuymuş yok, memleketimin en kuzeyinden en güneyine, en batısında en doğusuna her yurttaşımızla, 86 milyon insanımızın birini bile ayırmadan bu yolculuğa çıkacağız" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Kırklareli'ye geldi. İmamoğlu'nu, burada Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve partililer karşıladı. Kentteki Atatürk Evi'ni gezen İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kırklareli Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selamlarını getirdiğini belirterek Millet İttifakı'nın yapacağı hizmetleri anlattı. Ülkede 1530 yaş arasında 21 milyon genç olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ben sırtımı onlara yaslamak için yola çıktım. Gençlerin fikri, zikri ve aklıyla, yaratıcı duygularıyla, ülkemiz güçlensin diye yola çıktım. Nasıl olacak? Gençlerimiz özgür olacak, konuşacak, gençlerimiz fikirlerini her yerde söyleyecek, gençlerimizi hiç kimse susturamayacak, onlar özgürleştikçe üretecekler. Onlar özgürleştikçe memleketin en yaratıcı unsurları olacaklar. Bugünün iktidarı, ortaya koydukları yasaklarla önlerine engelleri diziyor. Şu anda bu memlekette üniversiteler niye kapalı? Aklınız alıyor mu? Bunu nereye sığdırabilirsiniz. Gençlerin eğitim almaması için bile gözleri kararmış insanlardan bu memleket kurtulsun diye yola çıkıyoruz. Kapılarında TOMA´lar, tanklar bekleyen değil, dünyanın ilk 100'üne giren, bilim, ilim ve fikir üreten, icatlar yapan üniversiteler büyüsün diye, Boğaziçi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi hak ettiği yere gelsin diye yola çıkıyoruz" dedi.
'86 MİLYONU AYIRMADAN BİR YOLCULUĞA ÇIKACAĞIZ'
Türkiye'de her şeyin olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Memleketimin neresine gidersem gideyim hayranlık duyuyorum. Her karış toprağına kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu memleketimizin üreten insanlarıyla çok rahat yol alırız ama prangalarımız var, bunlardan kurtulmalıyız. Bu memleketin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Diyor ya bir akıl, ben bilirim, ben yaparım, ben ne dersem o olur. Anne babalara diyorum ki; çocuklara 'ben bilirim, ben yaparım' deyin, size demediğini bırakmaz. İşte o 'ben bilirim' diyen aklı 14 Mayıs'ta evine yollayacağız. Hangi akıl gelecek? Vatandaşına yüzünü dönen, bu memleketin 86 milyon insanın fikrinden faydalanan, şu zenginliğin farkında olan, onlarla düşünen, onlarla üreten, onların hakkını savunan, bu memleketin zenginliklerini onlarla paylaşan, bir avuç insanla değil, milletiyle paylaşan akıl iktidara geliyor. Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Hepimiz geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve yarın düşünüyorsak, derhal elimizi taşın altına koyacağız. Amasız, fakatsız, sağcıymış, solcuymuş, ocuymuş, bucuymuş yok, memleketimin en kuzeyinden en güneyine, en batısında en doğusuna her yurttaşımızla, 86 milyon insanımızın birini bile ayırmadan bu yolculuğa çıkacağız. Oyumuzu millet için kullanacağız, milletin iktidarı için kullanacağız, Millet İttifakı için kullanacağız" diye konuştu.
`EN BÜYÜK ZENGİNLİKLERDEN YARARLANARAK İKTİDAR OLACAĞIZ´
Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın çok zengin kadroları bulunduğunu belirterek, "En başta genel başkanımızın devlet aklı, vicdanı, hak, hukuk ve adalet kavramlarına olan düşkünlüğü zihinlerinizde dursun. Bu kadronun içerisinde çok önemli liderler olduğunu söyledim. Bu memleketin liyakatli insanları hak ettiği yerde görev yaptığı sürece sorun yok, onun için çok zenginiz. Biz aile iktidarı kurmaya gelmiyoruz. Biz partili insanların yetki sahibi olduğu ortamları kurmak için gelmiyoruz. Bu devletin insanları sınavlarda haksızlık uğrayan değil, liyakatle var olmak için geliyoruz. En büyük zenginlikten faydalanan iktidar olacağız. İstanbul'da bir seçim yaşadık. Seçimi kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta her türlü kirliliği, karalamayı yaptılar, yine de seçimi kazandık. Yetinmediler, seçimi elimizden almaya kalktılar, iptal etmeye kalktılar. Bizim milletimiz sandıkta öyle bir demokrasi tokadı attı ki; hala akılları başlarına gelmedi. 4 yıldır başları dönüyor. Varsa yoksa İmamoğlu. Bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşılır mı? Sebebi milletin demokrasi tokadı. Var mısınız bir demokrasi tokadı daha atmaya? Bu demokrasi tokadı nakavt eder ama iyi tarafı şu, hemen kalkarsın seni evine yollar" ifadelerini kullandı.
'BERLEŞMEYENİ SEÇİMDEN SONRA BİRLEŞTİRİRİZ'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Birlikten güç doğar' diye yola çıktıklarını ifade ederek, "Tek bir kardeşimizin ayrışmasını istemiyoruz. Herkes birleşsin istiyoruz. Birleşmeyeni seçimden sonra birleştiririz o ayrı. Ama siz ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla oyunu Millet İttifakı için istiyoruz. Oraya gidip aman hemen bir temel atalım, 2 yere beton dökelim, 3 yerden sallanan demirlere beton fışkırtalım. Bu kötülük, bu kötü akıl, depremin yarattığı acıdan, insanların ihtiyaçlarından oy devşirmeye çalışan akıldan kurtulacağız. Memleketimizin, oradaki insanların önce barınma ihtiyaçlarını çözelim, acil ihtiyaçlarını çözelim, ondan sonra evlerinin geçici çözümlerini ve hızlıca konutlarını sağlam şekilde. Mesela Hatay'ın maneviyatını gösterecek işler yapalım. Gitmiş o akıl. 1 kişiyi mutlu etme aklı. Sadece oylarını, kandırarak da olsa alma aklı. Bu kardeşiniz söz veriyor, yaşamı boyunca cumhurbaşkanı adayımız ve bütün unsurlarıyla bu millet ittifakı sizleri hiç aldatmayacak" dedi.
İmamoğlu, daha sonra Edirne'ye hareket etti. (DHADHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-03-30 16:04:25

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